Актер Домогаров может завершить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем

Серьезные проблемы со спиной могут заставить народного артиста РФ Александра Домогарова завершить актерскую карьеру. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что в недавнем времени у актера был диагностирован спондилоартроз. Эта болезнь поражает межпозвонковые суставы, хрящи, костные ткани и околосуставные мышцы. Заболевание дает о себе знать острой болью и онемением конечностей, при этом позвоночник ограничивается в движениях.

Отмечается, что также у Домогарова выявлена шестимиллиметровая грыжа на одном из позвоночных дисков, остеохондроз и уплотнение позвонков, известное как спондилез.

Добавляется, что все эти серьезные проблемы со спиной не дают актеру полноценно работать, из-за чего в последнее время зрители видят актера все реже, несмотря на то что он продолжает играть в спектакле «Маскарад» на сцене Театра Российской армии.

Поясняется, что артисту назначено длительное лечение в виде лекарственных препаратов, уколов, вытяжения, физиотерапии и гимнастики.