Молодежь до 44 лет: в Госдуме рассказали, как это поможет врачам с ипотекой

Вопрос о будущем пенсионной системы остается одним из самых чувствительных для российского общества. На фоне завершения масштабной реформы 2019 года и продолжающихся дискуссий о социальной поддержке граждан, депутат Госдумы Светлана Бессараб дала четкие разъяснения относительно планов властей на ближайшие десятилетия, чтобы снять социальное напряжение.

В России в ближайшие 15–20 лет не планируются существенные изменения пенсионного возраста. Как заявила в беседе с NEWS.ru Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, текущая реформа еще не завершена. Переходный период, в рамках которого возраст выхода на пенсию постепенно повышается, продлится до 2028 года. К этому моменту параметры системы зафиксируются на отметке 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Бессараб подчеркнула, что обсуждение возможного повышения возраста молодежи, которое активно идет в информационном поле, не имеет никакого отношения к пенсионной системе. Эта инициатива направлена исключительно на расширение мер социальной поддержки. Сейчас в России к молодежи относятся лица от 14 до 35 лет (по классификации ВОЗ — до 44 лет). Из-за длительного обучения, например, врачи учатся более восьми лет, молодые специалисты не успевают воспользоваться льготами, предусмотренными законом о молодежной политике, в частности — программами льготной ипотеки. Расширение возрастных рамок позволит специалистам дольше оставаться в этой категории и получать государственную поддержку.

Официальная позиция властей дает гражданам определенную передышку. После 2028 года система должна стабилизироваться, и в ближайшие два десятилетия параметры выхода на пенсию меняться не будут. Это заявление важно на фоне демографических вызовов: население стареет, а рождаемость снижается. Однако, по словам депутата, текущий возраст выхода на пенсию является оптимальным и сбалансированным, соответствующим уровню трудоспособности и продолжительности жизни в стране.

Напомним, что ранее в СМИ возникала путаница: слова Бессараб о том, что при отсрочке выхода на пенсию ее размер может вырасти более чем вдвое, были неверно истолкованы как предложение повысить пенсионный порог. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также официально опровергал слухи о готовящемся новом повышении, призывая не вырывать слова депутатов из контекста. Таким образом, государство делает ставку не на дальнейшее повышение возраста, а на вывод зарплат из «серой зоны» и стимулирование добровольных накоплений.

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