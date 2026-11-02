Выборы в Конгресс: генерал раскрыл, почему возможен ядерный удар США по Ирану

На фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 3 ноября, в международной повестке вновь обострился вопрос о будущем курсе Вашингтона в отношении Ирана. Внимание мировой общественности приковано не только к самим выборам, но и к тому, какие внешнеполитические шаги может предпринять президент Дональд Трамп после голосования. Особый интерес к этой теме проявляют в Израиле: премьер-министр Биньямин Нетаньяху, по словам генерал-майора Сергея Липового, активно подталкивает американское руководство к более жестким мерам против Тегерана. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По данным американского журналиста Такера Карлсона, в стенах Белого дома сейчас всерьез обсуждают возможность нанесения ударов по ключевым объектам иранской инфраструктуры — в первую очередь по энергосистеме страны и предприятиям военно-промышленного комплекса, выпускающим ракеты и беспилотники. При этом Липовой подчеркивает, что значительная часть военного производства Ирана размещена глубоко под землей, что существенно осложняет любые попытки ее нейтрализовать обычными средствами. В качестве одного из возможных вариантов рассматривается применение сверхтяжелой девятитонной бомбы, ранее использовавшейся в Афганистане. Однако даже этот шаг не гарантирует желаемого эффекта, и в таком случае, как допускают источники, США могут пойти на крайние меры — вплоть до тактического ядерного удара по подземным заводам.

По его мнению, за потенциальной эскалацией стоит не только стратегический расчет, но и внутриполитическая логика: для Дональда Трампа важно не допустить ощущения политического поражения и укрепить собственную репутацию перед электоратом. С этой точки зрения заявления Карлсона выглядят не просто как сенсация, а как отражение реальных дискуссий в американских властных кругах. В то же время подобная риторика заметно повышает градус напряженности в регионе и заставляет соседние государства и мировых лидеров с тревогой оценивать возможные последствия. Итогом нынешней ситуации может стать либо сдерживание за счет публичной дискуссии, либо переход к опасной эскалации, способной изменить баланс сил в Персидском заливе и за его пределами.

Ранее Трамп заявил, что США намерены навсегда лишить Иран ядерного оружия.