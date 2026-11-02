«Присвоил все средства»: Волочкова разорвала контракт с менеджером Николаевым

Точкой невозврата в отношениях балерины Анастасии Волочковой и ее менеджера Максима Николаева стал скандал в Краснодаре, после которого экс-прима Большого театра публично назвала бывшего сотрудника неблагодарным человеком, а он в ответ обвинил ее в отвратительном поведении и срыве концерта. Как выяснила Общественная Служба Новостей , конфликт перерос в открытую фазу на юге страны.

По словам самой Волочковой, Николаев оказался «ребенком», которому не место в ее жизни. Балерина заявила, что именно за ее деньги менеджер смог улететь на Мальдивы отдыхать, а во время выступления в Краснодаре попросту присвоил себе всю выручку, не оставив ей ни копейки.

Однако версия самого Максима Николаева рисует совершенно иную картину. Экс-менеджер заявил, что балерина сама буквально умоляла его отправиться с ней на Мальдивы, так как ей требовался надежный человек, который проконтролирует ее поведение на отдыхе. Поездка прошла, но вскоре после нее в Краснодаре Волочкова устроила очередной скандал и была в шаге от того, чтобы полностью сорвать собственное выступление. Именно эти обстоятельства, по словам Николаева, стали последней каплей. Он подчеркнул, что Волочкова вела себя по отношению к нему отвратительно, и на этом основании принял окончательное решение прекратить любое сотрудничество.

Таким образом, стороны зеркально обвиняют друг друга: балерина упрекает менеджера в краже денег и неблагодарности, а он ее — в неадекватном поведении, которое и стало истинной причиной разрыва рабочих отношений.

Ранее она рассказала, как стала лицом мошеннической схемы.