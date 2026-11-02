Промежуточные выборы в США: политолог рассказал, почему демократы могут забрать Палату представителей у Трампа

Через несколько часов в США откроются избирательные участки для участия в промежуточных выборах в Конгресс, которые в этом году приковали к себе внимание всего мира во многом благодаря фигуре президента Дональда Трампа. Как отмечает в беседе с Общественной Службой Новостей политический обозреватель Грег Вайнер, исход голосования определит расстановку сил во второй половине его второго срока и грозит стране глубочайшим институциональным кризисом.

Согласно прогнозам ведущих социологических центров, в Палате представителей демократы могут получить 235 мест против 195 у республиканцев, что позволит им взять под контроль нижнюю палату. В Сенате борьба идет за 35 кресел, и средние показатели сулят демократам 50 мест, а республиканцам — 47, хотя не исключен и паритет в 50 на 50, где решающий голос перейдет к вице-президенту Джей Ди Вэнсу. На эту битву за власть партии уже потратили колоссальные 2,5 млрд долларов, где минимальное финансовое преимущество остается за «слонами».

По словам эксперта, последствия выборов грозят Вашингтону параличом власти: Трамп уже заявил, что станет «Мистером вето», а демократы немедленно попытаются запустить процедуру импичмента, которая не наберет голосов в Сенате, но парализует администрацию расследованиями. Вайнер не исключает и самого радикального сценария: если Трамп сочтет, что у него во второй раз «украли выборы», он может не признать результаты и завалить страну исками на федеральном уровне и в судах штатов. На этом фоне силовые структуры США готовятся к силовому противостоянию: обозреватель прогнозирует углубление раскола, захваты административных зданий и физические столкновения, к которым уже готовятся ФБР и Национальная гвардия. При этом смена контроля над Конгрессом вряд ли серьезно изменит внешнеполитический курс США, так как ключевые решения остаются за исполнительной властью.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Трамп способен резко изменить позицию по России.