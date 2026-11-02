Инициатива вице-премьера Татьяны Голиковой по расширению школьного списка чтения и внедрению китайской литературы, призванная укрепить культурные связи с КНР, вызвала серьезную обеспокоенность в педагогическом сообществе. Кандидат педагогических наук, дефектолог Мария Ерофеенко в эфире Общественной Службы Новостей предупредила о критических рисках такого шага для начальной школы.

По ее словам, продиагностика современных первоклассников показывает пугающую картину: более половины гимназистов уже страдают дислексией и дисграфией.

Введение в программу другого языка, совершенно иной культуры и иероглифического мышления в этот период недопустимо. Эксперт подчеркивает, что в младшем школьном возрасте идет жесткая возрастная периодизация формирования когнитивных процессов, где устная и письменная речь являются финальным этапом закрепления академических знаний. Навязывание китайской литературы неизбежно нарушит базовое изучение родного языка и литературы, так как когнитивная нагрузка на детей превысит все допустимые пределы.

Ерофеенко настаивает: прежде чем внедрять такие инициативы, необходимо четко понимать, какого ребенка мы учим и в какой именно возрастной период. Педагоги солидарны с экспертом: бездумное расширение списка текстов ради политических амбиций приведет лишь к перегрузке учеников и падению качества базового образования.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье китайский язык обогнал английский по спросу у репетиторов.