«Выгоняет бактерии»: нутрициолог раскрыла пользу клюквенного сока для зубов

В поисках натуральных способов защиты от кариеса ученые и врачи все чаще обращают внимание на обычные ягоды. Нутрициолог Наталья Чаевская в беседе с NEWS.ru подтвердила, что клюквенный сок без добавленного сахара действительно обладает свойствами, полезными для здоровья полости рта, однако этот эффект имеет серьезные ограничения.

По ее словам, польза напитка напрямую зависит от его состава. Клюквенный сок без добавленного сахара способен замедлять образование зубного налета. Это происходит благодаря особым растительным веществам — проантоцианидинам. Данные полифенольные соединения препятствуют закреплению бактерий (в частности, Streptococcus mutans) на поверхности эмали. Кроме того, сок снижает выработку кислот, которые бактерии производят, питаясь сахаром, что защищает зубы от деминерализации.

Однако эксперт подчеркивает, что результаты исследований пока предварительные. Одно из недавних испытаний, опубликованное в журнале Scientific Reports, было небольшим: в нем участвовали всего 22 человека (8 взрослых и 14 детей), а эффект оценивался лишь через 30 минут после употребления напитка. Снижение бактериального роста составило 44% у взрослых и 33% у детей, но это не доказывает снижения заболеваемости кариесом в долгосрочной перспективе.

По ее мнению, главная опасность кроется в составе самого напитка. Напитки с добавленным сахаром не только сводят на нет пользу проантоцианидинов, но и дополнительно повышают риск развития кариеса, так как сахар служит питательной средой для бактерий. Более того, сама клюква обладает высокой естественной кислотностью. При частом употреблении кислота может размягчать и разрушать зубную эмаль, вызывая ее эрозию. Таким образом, клюквенный сок без сахара можно рассматривать как вспомогательное средство для поддержания здоровья полости рта, но не как панацею. Из-за риска эрозии эмали и ограниченности научных данных его не стоит пить специально для профилактики кариеса. Он будет полезен лишь при умеренном употреблении в рамках сбалансированного рациона, при этом основой защиты зубов по-прежнему остаются регулярная чистка и отказ от сладких напитков.

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