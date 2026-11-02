Цена золота не рухнет: аналитик рассказал о будущем драгметалла

Золото взяло паузу после исторического ралли: финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью радио Sputnik спрогнозировал, что благородный металл будет колебаться в коридоре 4-4,1 тыс. долларов за унцию.

По его словам, этот уровень вызывает разочарование у золотодобытчиков, рассчитывавших на сверхприбыли, но полностью устраивает российский Центробанк. Беляев напомнил, что еще пару лет назад на рынке царила настоящая истерика: центробанки, и в первую очередь турецкий, массово скупали золото, надеясь спасти национальную валюту — лиру. На этом ажиотаже к тренду подключились спекулянты, совместными усилиями загнав цену к рекордным 5 000–5 200 долларам. Однако, убедившись, что наполнение резервов не спасает лиру, Национальный банк Турции начал массово сбрасывать металл, обрушив котировки до нынешних стабильных значений.

Эксперт подчеркивает, что текущие скачки — это лишь поверхностная рябь, не меняющая общего вектора. Золото остается долгосрочным активом, требующим терпения. Несмотря на то что с каждым годом добыча становится дороже, цена продажи стабильно перекрывает издержки, обеспечивая стране монотонный, но надежный доход. Беляев отмечает, что золотовалютные резервы России уже наполнены металлом в достаточной мере согласно специальным формулам, и бесконечно наращивать их нет смысла. Для России как для золотодобывающей державы выгоден именно сценарий постепенного, монотонного роста стоимости актива, а не резких обвалов.

Экономист уверен, что в долгосрочной перспективе цена на золото будет расти, поскольку это надежный материальный актив, и любые краткосрочные конъюнктурные колебания не способны сломать этот глобальный тренд.

Ранее сообщалось, что ждет цену на золото в 2027 году.