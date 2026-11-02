Пульмонолог Дуран назвал идеальную продолжительность сна

Врач Дуран назвал идеальную продолжительность ночного сна

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Идеальная продолжительность ночного сна составляет от шести до девяти часов. Об этом сообщает El Confidencial со ссылкой на пульмонолога Хоакина Дурана.

По словам врача, сон состоит из нескольких фаз, каждая из которых важна для восстановления организма. Их совокупность называется циклом сна. Каждый цикл длится около 90 минут. За ночь необходимо проходить от четырех до шести таких циклов. Таким образом, идеальная продолжительность отдыха — от шести до девяти часов. Конкретная цифра зависит от индивидуальных особенностей.

Дуран подчеркнул: если схема нарушается из-за апноэ, поверхностного сна или других расстройств, отдых оказывается неполным, и организм серьезно страдает. Так что не стоит гнаться за пресловутыми восемью часами, если вам достаточно шести или, наоборот, нужно больше.

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