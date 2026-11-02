Маркетологи заставили нас бояться дефицита магния: врач опроверг миф о пользе добавок с магнием для здоровых людей

В последние годы магний превратился в главный объект маркетинга в социальных сетях, однако за красивыми обещаниями производителей добавок скрывается банальная спекуляция. Врач-эндокринолог, диетолог и психолог пищевого поведения Павел Баранов в интервью радио Sputnik призвал отделить медицинскую реальность от интернет-фейков.

Специалист подчеркнул, что этот жизненно важный минерал действительно участвует в выработке энергии, регуляции сердечного ритма и нервно-мышечной передаче, но его клинический дефицит у современного человека — явление редкое.

По словам медика, агрессивная реклама навязывает потребителям миф о том, что обычная еда больше не способна насытить организм магнием. При этом каждой химической формуле добавки маркетологи приписывают чудодейственные свойства: глицинат якобы снимает стресс, цитрат разгоняет обмен веществ, а малат борется с хронической усталостью. Павел Баранов предостерег: на сегодняшний день не существует ни одного научного доказательства, которое подтверждало бы превосходство одной формы над другой. Все эти заявления — не более чем рекламная уловка для увеличения продаж.

Врач уверен, что при адекватном и полноценном питании здоровый человек получает всю необходимую суточную дозировку минерала из тарелки, не прибегая к аптечным средствам. Реальный риск дефицита существует лишь в исключительных случаях: у людей с тяжелыми патологиями желудочно-кишечного тракта, после хирургических вмешательств на органах пищеварения или при хроническом алкоголизме. Всем остальным Баранов настоятельно рекомендует не тратить деньги на баночки с добавками, так как их прием для здорового организма практически никогда не имеет смысла.

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