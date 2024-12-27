Актер Евгений Косырев почувствовал резкое ухудшение здоровья

Состояние актера Евгения Косырева резко ухудшилось. Он находится в тяжелом состоянии на кислородной поддержке. Как сообщил телеграм-канал Mash, в спектаклях театра Вахтангова его заменят другим актером.

Вечером 24 декабря артиста госпитализировали перед выступлением с болями в животе и общей слабостью. Его доставили в реанимацию.

Это уже вторичный случай госпитализации — впервые он попал в больницу в начале месяца, где ему было проведено дренирование брюшной полости и удалено 20 литров жидкости.

Все это осложняется заболеванием печени, вызванным чрезмерным употреблением алкоголя, которое было выявлено два года назад.

За день до последней госпитализации у Евгения несколько дней держалась высокая температура, и живот снова стал болезненным.

Артисту сделали новую операцию по откачке жидкости. Он сейчас на кислородной маске и получает лечение, поддерживающее его кровообращение.

Косырев известен по своим ролям в сериале «Склифосовский», фильме «Жмурки» и «Майор Гром: Чумной доктор».

Ранее сообщалось, что актера Бориса Щербакова перевели из реанимации в обычную палату московской больницы.