Актера Евгения Косырева отправили в реанимацию из Театра имени Вахтангова
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Актер Театра имени Вахтангова Евгений Косырев плохо себя почувствовал перед спектаклем «Утиная охота». В результате ему понадобилась помощь врачей.
Прибывшие медики увезли актера в реанимацию одной из столичных клиник, сообщает РЕН ТВ.
По словам источника телеканала, у Косырева выявили проблемы с печенью и брюшной полостью.
Информация о состоянии здоровья актера уточняется.
Спектакль «Утиная охота» прошел без его участия.
Евгений Косырев служит в Театре имени Вахтангова более 20 лет.
Ранее сообщалось о том, что родные актера Щербакова рассказали о его возвращении на сцену.