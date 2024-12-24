Актера Евгения Косырева отправили в реанимацию из Театра имени Вахтангова

Актер Театра имени Вахтангова Евгений Косырев плохо себя почувствовал перед спектаклем «Утиная охота». В результате ему понадобилась помощь врачей.

Прибывшие медики увезли актера в реанимацию одной из столичных клиник, сообщает РЕН ТВ.

По словам источника телеканала, у Косырева выявили проблемы с печенью и брюшной полостью.

Информация о состоянии здоровья актера уточняется.

Спектакль «Утиная охота» прошел без его участия.

Евгений Косырев служит в Театре имени Вахтангова более 20 лет.

Ранее сообщалось о том, что родные актера Щербакова рассказали о его возвращении на сцену.