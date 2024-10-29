Актер Франко рассказал о предательстве его давнего друга Сета Рогена и отсутствии новых ролей

Американский актер Джеймс Франко дал откровенное интервью, в котором рассказал о своих сложных отношениях с Сетом Рогеном и о том, как обвинения в сексуальных домогательствах повлияли на его карьеру, пишет издание Comingsoon.

Франко выразил недовольство тем, что из-за скандала он больше не получает приглашений на роли в голливудских фильмах. Актер также подтвердил, что его дружба с Рогеном закончилась из-за предательства со стороны друга. Франко отметил, что, несмотря на его усилия восстановить общение, Роген дистанцировался после появления обвинений.

«Я не разговаривал с Сетом. Я люблю Сета, мы провели вместе 20 замечательных лет, но, думаю, все кончено. И не из-за недостатка стараний с моей стороны. Я сказал ему однажды, как много он для меня значит», — сказал Франко.

Звезды, которые были близки в 2000-х годах и часто сотрудничали, теперь не общаются. Франко подчеркнул, что их разрыв не связан с недостатком стараний с его стороны.

В интервью актер также высказался об обвинениях, которые стали причиной его «падения» в профессии.

В 2014 году Франко оказался в центре скандала после того, как 17-летняя девушка заявила, что он пытался встретиться с ней в гостиничном номере. В 2018 году появились сообщения о неподобающем поведении Франко как преподавателя актерского мастерства.

В 2019 году две бывшие ученицы его школы подали иск, утверждая, что он использовал свое влияние для сексуальной эксплуатации молодых женщин. Иск был урегулирован в 2021 году, и Франко выплатил более $2,2 млн.

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