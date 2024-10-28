Mash: Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»

Инстасамка (Дарья Зотеева) станет новой солисткой группы «Ленинград», сообщил Mash. Лидер группы Сергей Шнуров уже провел переговоры с популярной певицей, и в ближайшем будущем поклонники смогут услышать минимум один совместный альбом — первый для коллектива за последние шесть лет.

Как сообщает источник, решение Шнурова вернуться к музыке связано с недавними проблемами в его семье. В поисках свежих идей и нового звучания он нацелился на сотрудничество с модной, молодой и популярной артисткой. В итоге выбор пал на Инстасамку, известную своим ярким стилем и харизмой.

Отмечается, что Инстасамка и Шнуров уже провели встречу, на которой обсудили все детали сотрудничества и даже записали демо. В планах у коллектива не только выпуск альбома, но и возможные совместные туры, клипы и корпоративные выступления, которые находятся на стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что иноагент Моргенштерн* поднял стоимость своих концертов за границей на 6 млн руб. с начала года.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом.