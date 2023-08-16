Актер из «Игры престолов» умер в возрасте 36 лет

Британский актер Даррен Кент ушел из жизни на 37-м году. Как сообщает агентство Carey Dodd Associates в Twitter, звезда популярного сериала«Игра престолов» страдал целым букетом недугов.

Там отметили, что у Кента было редкое заболевание кожи, а также остеопороз и артрит. Все они суммарно и свели артиста в могилу.

«С глубокой печалью вынуждены сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг», — говорится в публикации.

Кент, помимо прочего, был известен своей ролью пастуха в четвертом сезоне молодежного сериала «Игра престолов».