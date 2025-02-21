Актер из «Отчаянных домохозяек» Питер Джейсон умер на 80-м году жизни

Актер Питер Джейсон, известный по сериалу «Отчаянные домохозяйки», скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщило издание Forbes. Причина его смерти пока не раскрыта, а также нет информации о дате прощальной церемонии и похорон.

Питер Джейсон появился на свет 22 июля 1944 года. В его фильмографии значатся работы с такими известными режиссерами, как Джон Карпентер и Уолтер Хилл.

Кроме того, он активно участвовал в производстве рекламы и озвучивании. В частности, его голос можно услышать у персонажа сержанта Дорнана в видеоигре Fallout 2.

Актер сыграл более чем 260 ролей и наиболее запомнился зрителям благодаря своим персонажам в таких проектах, как «Отчаянные домохозяйки», «Касл», «Квантовый скачок», «Инопланетный апокалипсис», «Чужие среди нас» и многих других.

Ранее сообщалось, что режиссер Кононов умер во время перелета из Москвы в Иркутск от сердечного приступа.