Режиссер Кононов умер во время перелета из Москвы в Иркутск от сердечного приступа

В самолете, который следовал из Москвы в Иркутск, скончался Александр Кононов — руководитель народного театра «Факел» из Ангарска. Об этом стало известно из сообщения информационного агентства «Регнум».

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU-1564, отправился из аэропорта Шереметьево. На высоте 10 километров в 60 километрах к северо-востоку от Владимира экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров, который оказался режиссером народного театра из Ангарска.

Кононову попытались оказать первую медицинскую помощь, но его состояние ухудшалось с каждой минутой, а затем сердце остановилось. В результате пилоты приняли решение срочно вернуться в аэропорт.

Прибывшие на место медики из реанимационной бригады констатировали смерть Кононова. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Напомним, Олега Стриженова, которого называли «последним романтиком СССР», не стало 9 февраля после ишемического инсульта. Актер советского и российского кино, а также театра прожил 95 лет. Он упокоился на Троекуровском кладбище недалеко от могилы актрисы Анастасии Заворотнюк.