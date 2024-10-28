Актер из сериала «Глухарь» найден в Москве мертвым

Актер театра «Мельников», Юрий Пономаренко, был найден мертвым в своей квартире на северо-востоке Москвы, как сообщило РИА Новости со ссылкой на органы правопорядка.

Тело Юрия Пономаренко, родившегося в 1975 году, с травмой на затылке было обнаружено в квартире на Высоковольтном проезде.

По предварительным данным, признаки преступления отсутствуют. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному инциденту.

Юрий Пономаренко появился на свет 7 марта 1975 года. С 1997 года он трудился в театре Романа Виктюка и принимал участие в съемках российских сериалов, таких как «Склифосовский», «Глухарь» и «Карпов».

Ранее российского актера Кирилла Канахина*, исполнившего роль бандита Сыча в сериале «Глухарь», заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену.

Канахин* участвовал в нападении на российскую территорию. Актер входил в состав «Русского добровольческого корпуса»**.

*Внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору

**Запрещенная в России террористическая организация