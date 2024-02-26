Актера «Глухаря» Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену

Российского актера Кирилла Канахина*, исполнившего роль бандита Сыча в сериале «Глухарь», заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену. Об этом в понедельник, 26 февраля, РИА Новости сообщили в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.

Канахин* участвовал в нападении на российскую территорию. Актер входил в состав «Русского добровольческого корпуса»**.

В пресс-службе суда уточнили, что актер признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена). Отмечается, что по совокупности преступлений ему назначили наказание в виде пожизненного заключения в колонии строгого режима.

Как ранее установило следствие, Канахин* в августе 2022 года на Украине вступил в состав РДК. До марта 2023 года он участвовал в боевых действиях против РФ в Херсонской области.

В составе группировки Канахин* весной 2023 года незаконно пересек российскую границу вместе с 30-ю другими боевиками. Члены запрещенного в РФ движения вторглись на территорию Брянской области, где вступили в боестолкновение с российскими военнослужащими. В мае того же года Канахин* также незаконно пересек границу России, вторгнувшись с РДК** в Белгородскую область.

Канахину* 41 год. Он родился в Москве. Он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и мастерскую Юрия Соломина. Работал в Театре Луны.

Ранее мы сообщали, что российские спецслужбы задержали террориста, который собирался взорвать автомобиль американского журналиста Такера Карлсона.

* Внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору

** Запрещенная в России террористическая организация