Актер Юрий Батурин сказал, что не пошел бы со Смольяниновым* в разведку

Российский актёр Юрий Батурин поделился своим мнением о коллеге по цеху Смольянинове*, который не только критиковал проведение спецоперации Украины, но и открыто заявлял о желании стать частью ВСУ, интернет-издание «Абзац» .

В январе текущего года Артур Смольянинов*, которого многие знают по фильму об афганской войне «9 рота», высказал свою антироссийскую позицию. Артист также заявил о том, что он готов участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

Юрий Батурин в ходе интервью с источником отметил, что его не удивили слова коллеги. Также он подчеркнул, что точно не отправился бы со Смольяниновым* в разведку. По словам Батурина, из-за своих высказываний актер тянет на врага народа.

* – признан Минюстом РФ иностранным агентом и внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.