Актер Казаков отреагировал на обвинения падчерицы в домашнем насилии

Российский актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в популярном телесериале «Папины дочки», высказался об обвинениях со стороны падчерицы. Как передает журнал Super.ru, Казаков отнесся к ситуации с юмором.

По словам артиста, он и его сын Мирослав восприняли обвинения с смехом.

При этом актер подчеркнул, что истинные побуждения, руководствуясь которыми падчерица сделала свои заявления, остаются для него неясными.

«Предполагаю, что истинные цели для нас с вами останутся все же туманны, как и цели, преследуемые ее мамой», — подытожил Казаков.

Ранее падчерица актера Виктория рассказала о случаях домашнего насилия, которые, по ее словам, происходили в семье, где она проживала вместе с отчимом и своей матерью Еленой до момента их развода два года назад.

Девушка утверждает, что Казаков систематически подвергал членов семьи оскорблениям и физическим нападениям, включая ее мать и сводного брата Мирослава.

В частности, Виктория вспомнила инцидент, в ходе которого Казаков, по ее словам, преследовал ее мать по жилому помещению с шампуром в руках, одновременно переворачивая мебель и разбрасывая посуду.

Также, согласно рассказу девушки, артист однажды избил маленького Мирослава проводом от фена по причине того, что у ребенка не получалось складывать бумажные самолетики.

Ранее сообщалось, что звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков оказался в списке должников по алиментам.