Звезда «Папиных дочек» оказался в списке должников по алиментам

Известный российский актер Михаил Казаков, получивший популярность благодаря роли Ильи Полежайкина в телесериале «Папины дочки», попал в реестр неплательщиков алиментов. Об этом стало известно РИА Новости. У него есть сын 2012-го года рождения.

Согласно официальным данным, общая сумма его финансовых обязательств составляет около 2,3 млн руб.

Из этой суммы 1,8 млн руб. представляет собой задолженность по кредитным платежам, не связанным с ипотечным кредитованием.

Судебные приставы возобновили исполнительное производство по взысканию кредитной задолженности актера на сумму 502 тыс. руб.

Казаков, помимо «Папиных дочек», сыграл в таких кинокартинах как «Моя прекрасная няня 2», «Стройбатя» и «Берега».

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обвинил экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина на экономии на собственных детях.