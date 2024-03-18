Актер Машков поведал о ключевом совете Ширвиндта
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам актера Владимира Машкова, советский актер Александр Ширвиндт был безмерно талантливым артистом и искренне любил людей, которых встречал. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что при обучении в театре услышал от Ширвиндта гениальный совет, который заключался в том, что сегодня необходимо изо всех сил великое вчерашнее укреплять в сознании нынешнем.
По мнению Машкова, это не великое вчерашнее, он великое настоящее и будущее, поскольку талант не меркнет.