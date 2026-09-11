«Через четыре месяца проблемы». Профессор Продеус оценил влияние вейпов на легкие

Доктор медицинских наук, педиатр-иммунолог и профессор Андрей Продеус в интервью НСН обратил внимание на стремительное распространение среди подростков и взрослых так называемого «вейп-ассоциированного поражения легких».

После курения вейпа 16-летний житель Кемерово попал в реанимацию с двусторонним поражением легких. Уровень кислорода в его крови составил лишь 65 процентов при норме 95-100 процентов. Продеус отметил, что диагностика вейп-ассоциированного поражения легких пока затруднена. Он предупредил, что без ограничительных мер по вейпам число заболевших будет расти.

«Это заболевание развивается намного быстрее, чем любые проблемы, вызванные курением сигарет. Ситуация крайне тяжелая, и пациент в итоге оказывается в реанимации», — сказал врач.

Продеус также подчеркнул, что в России огромное количество подростков и взрослых используют вейпы, а проблемы со здоровьем появляются уже через четыре месяца их применения.

Ранее академик Бокерия заявил, что курение и лишний вес повышают риск болезней сердца.