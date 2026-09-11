«Пламя над складом». Из-за ударов дронов ВСУ загорелся логистический центр Ozon в Саратове
Ozon сообщил об атаке БПЛА на логистический центр в Саратове
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
В Саратове логистический центр и хаб доставки Ozon подверглись атаке ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Под атаку БПЛА попал наш логистический центр и хаб доставки в Саратове. Мы оперативно эвакуировали работников, по предварительной информации, пострадавших нет. Начался пожар, на месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении компании.
В Ozon уточнили, что логистический центр временно остановил прием поставок и доставку товаров в регионе. Товары, размещенные на складе, будут скрыты с витрины маркетплейса. Часть заказов отменят, остальные доставят из других логистических центров.
Ранее сообщалось о том, что под Тамбовом загорелся склад Wildberries после атаки БПЛА.