Трансфер Самородова в «Спартак» сорвался в последний момент

Клубы не без труда согласовали сумму трансфера. По данным СМИ, «Ахмат» должен был получить 650 млн (примерно €6,6 млн). Два года назад грозненцы приобрели игрока сборной Казахстана за €1 млн. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в €3 млн.

Стало известно, что «Спартаку» не понравился МРТ голеностопа футболиста, который тот недавно повредил. Красно-белые не стали рисковать внушительной суммой за трансфер, но не исключили, что придут за Самородовым зимой.

Максим Самородов за два с небольшим сезона провел за «Ахмат»74 матча, в которых забил 14 мячей и столько же раз ассистировал партнерам. 24-летний футболист провел 33 матча за сборную Казахстана, отличившись пять раз.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги последнего трансферного дня в РПЛ.