«Спартак» одержал вторую волевую победу подряд в КХЛ: после ЦСКА обыграли СКА

Армейцы открыли счет на пятой минуте, когда Иван Федотов не справился с неожиданным броском Скотта Уилсона. «Спартак» атаковал большую часть матча, но шайба упорно не шла в ворота гостей. Только в третьем периоде настойчивость красно-белых принесла свои плоды: Александр Беляев и Михаил Мальцев забили благодаря удачной игре на пятачке. В концовке Егор Филин установил окончательный счет броском в пустые ворота.

Шайба Беляева стала первым домашним голом «Спартака» в новом сезоне. В первом матче на своей площадке красно-белые уступили со счетом 0:1 нижегородскому «Торпедо», не реализовав множество моментов.

«Бывают такие игры, когда есть моменты, и ребята стараются, но шайба не идет в ворота. Такую ситуацию надо преодолевать. Ребята — молодцы, играли по заданию и делали все, что мы просили. Хорошо, что гол забили, а то первая шайба нам давалась тяжело на домашней арене. Здорово, что ребята не сдались», — сказал после матча главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

«Спартак» одержал вторую волевую победу подряд. Ранее красно-белые одолели ЦСКА со счетом 3:2, первыми пропустив шайбу в свои ворота.