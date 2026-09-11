В Японии чиновник попался на краже использованных средств гигиены из женского туалета

В японской префектуре Киото 62-летний чиновник был уличен в краже использованных гигиенических средств из женского туалета на рабочем месте. Об этом сообщает портал Tokyoreporter.

По данным официальных источников, работник регионального управления Нантан неоднократно заходил в женскую уборную, когда там никого не было, и выносил оттуда выброшенные предметы гигиены.

Инцидент вскрылся случайно. Сотрудники полиции решили досмотреть автомобиль чиновника, припаркованный возле торгового объекта в соседней префектуре Осака. В салоне, на пассажирском сиденье, были обнаружены похищенные вещи.

Власти Киото инициировали внутреннее расследование. Виновный признал свою вину. Он пояснил, что посещал женский туалет в часы сверхурочной работы, когда на этаже не оставалось других сотрудников.

За допущенное нарушение мужчине назначили дисциплинарное взыскание в виде отстранения от должности на три месяца. После объявления этого решения чиновник подал заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее сообщалось о том, что в Японии арестован гинеколог, обвиняемый в изнасиловании пациентки.