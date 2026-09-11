Алена Косторная рассказала о перенесенной операции
Фигуристка Косторная сообщила о перенесенной операции на плече
Фото: [ФФККР]
Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная рассказала о перенесенной операции, из-за которой она взяла паузу в тренировочном процессе.
23-летняя фигуристка обратилась в соцсетях к своим болельщикам.
«Как вы уже, наверно, заметили, в последнее время я выпала из тренировочного процесса. К сожалению, в августе я перенесла еще одну операцию на плече и сейчас прохожу через сложное и длительное восстановление. Большое спасибо всем, кто продолжает верить в нас и ждать!», — написала Косторная.
Спортсменка отметила, что аккуратно подойдет к возобновлению тренировочного процесса и набору формы.
В 2023 году Алена Косторная перешла из одиночного катания в парное и начала выступать со своим супругом Георгием Куницей. Спортсмены брали паузу на два года, за это время у них родился ребенок. В конце прошлого года Косторная и Куница сообщили о возобновлении тренировок.
Ранее стало известно, что российский фигурист Владилав Дикиджи примет участие в этапе Гран-при в Китае.