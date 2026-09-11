Канадский хоккеист «Трактора» оценил русскую еду

Канадский нападающий «Трактора» Борис Катчук в интервью порталу «Сила спорта» рассказал о своей адаптации в России.

Новобранец челябинского клуба имеет российские корни: его родители родом из России, но перебрались за океан еще до рождения Бориса. На родине предков хоккеист бывал только в детстве.

Катчук ответил на вопрос об особенностях русской кухни.

«Что касается русской еды, то мне очень нравятся пельмени и котлеты. Пробовал ли я сырники? Да, причем мне тоже эта тема зашла. Очень вкусное блюдо. Борщ также пробовал, но не сказал бы, что он у меня в фаворе», — поделился своими предпочтениями хоккеист.

Канадский форвард также отметил, что ему нравится в России: «классные города, много интересных мест».

«Трактор» провел в КХЛ три матча (все на выезде) и одержал одну победу. Бывший форвард «Тампы» и «Чикаго» в этих играх отметился голом и результативной передачей.

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