Хайкин получил травму в матче с «Баварией»: без него «Буде-Глимт» посыпался через минуту

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин получил травму в матче Лиги чемпионов против «Баварии». Его уход с поля после первого тайма предопределил разгром норвежского клуба.

«Буде-Глимт» благодаря Хайкину продержался целый тайм. Голкипер совершил пять сэйвов и прерывал все, что создавала мощнейшая атака мюнхенцев во главе с Харри Кейном и Макйлом Олисе.

В конце первого тайма Хайкин повалился на газон из-за боли в правой ноге. Голкипер доиграл тайм до конца, но на вторую половину вышел его сменщик Юлиан Лунд. И уже на второй тайме «Бавария» распечатала ворота норвежцев голом Джамала Мусиалы. Следом забили Кейн, Альфонсо Дэвс, а в концовке матча Олисе оформил дубль — 5:0.

Днем ранее в Лиге чемпионов дебютировал российский полузащитник Алексей Батраков. Его «Галатасарай» уступил на выезде лиссабонскому «Спортингу» (1:3).