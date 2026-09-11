Хайкин получил травму в матче с «Баварией»: без него «Буде-Глимт» посыпался через минуту
Вратарь Хайкин травмировался в матче с «Баварией», его сменщик пропустил пять
Фото: [кадр из телетрансляции]
Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин получил травму в матче Лиги чемпионов против «Баварии». Его уход с поля после первого тайма предопределил разгром норвежского клуба.
«Буде-Глимт» благодаря Хайкину продержался целый тайм. Голкипер совершил пять сэйвов и прерывал все, что создавала мощнейшая атака мюнхенцев во главе с Харри Кейном и Макйлом Олисе.
В конце первого тайма Хайкин повалился на газон из-за боли в правой ноге. Голкипер доиграл тайм до конца, но на вторую половину вышел его сменщик Юлиан Лунд. И уже на второй тайме «Бавария» распечатала ворота норвежцев голом Джамала Мусиалы. Следом забили Кейн, Альфонсо Дэвс, а в концовке матча Олисе оформил дубль — 5:0.
Днем ранее в Лиге чемпионов дебютировал российский полузащитник Алексей Батраков. Его «Галатасарай» уступил на выезде лиссабонскому «Спортингу» (1:3).