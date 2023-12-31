Актер Медведев назвал отличия современных новогодних фильмов от советских
Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]
Сложно россиянину представить себе новогодние праздники без фильмов «Ирония судьбы», «Карнавальная ночь», «Чародеи» и прочих. Тем не менее на сегодняшний день почти не снимают новогодних фильмов, в крайнем случае только ремейки. По словам актера Вадима Медведева, советские актеры в старом кино ежегодно играют все лучше и лучше. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что сложно сказать, может сейчас что-то поменять данный подход индустрии.
По мнению артиста, советские режиссеры по-особенному создавали свои фильмы, именно поэтому они стали вечными.