Актер Медведев назвал отличия современных новогодних фильмов от советских

Сложно россиянину представить себе новогодние праздники без фильмов «Ирония судьбы», «Карнавальная ночь», «Чародеи» и прочих. Тем не менее на сегодняшний день почти не снимают новогодних фильмов, в крайнем случае только ремейки. По словам актера Вадима Медведева, советские актеры в старом кино ежегодно играют все лучше и лучше. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.