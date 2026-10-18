18 октября — Харитинин день: о каких традициях и запретах говорят в этот день

18 октября православные верующие чтят память двух святых: мученицы Харитины Амисийской, жившей в конце III — начале IV века, и преподобной Харитины Литовской, жившей в XIII веке.

Харитина Амисийская посвятила жизнь служению Богу, проповедовала христианство и подверглась гонениям при императоре Диоклетиане. По преданию, она пережила чудеса: волосы отросли после острижения, а после попытки утопления она осталась невредима. Скончалась святая прежде, чем ее подвергли публичному поруганию.

Преподобная Харитина Литовская происходила из литовского рода, после смерти жениха ушла в монастырь в Новгороде, стала игуменьей и прославилась благочестием. Ее почитают как небесную покровительницу Литвы.

На Руси этот день называли «Харитины — первые холстины». Женщины ткали полотно из льняных нитей и обрабатывали овечью шерсть для валенок. Незамужние девушки собирались на посиделки, гадали на суженого и обсуждали свадьбы.

Мужчины ремонтировали хозяйственные постройки, заготавливали дрова и готовили инструменты к зиме. Семья проверяла теплую одежду и обувь, рассчитывалась с долгами. Первую изготовленную нить считали «животворной» — повязывали на левое запястье как оберег. Особое значение придавали снам в ночь на 18 октября: верили, что они предсказывают будущее.

В Харитинин день возбранялось лениться и откладывать дела, надевать новую одежду на важную встречу, ходить в грязной или мятой одежде, завидовать и хвастаться, ссориться с родственниками, рассказывать о личных планах посторонним, брать деньги в долг и пересчитывать наличные после обеда, а также свататься и играть свадьбы.

Крестьяне наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду. Тихая погода предвещала похолодание, сильный ветер — морозную и малоснежную зиму. Яркое солнце весь день означало мягкую зиму и раннюю весну.

Если до 18 октября не выпал снег, зима придет поздно. Много листьев на березах — к суровой зиме. Дым от костра стелется низко — скоро дождь. Беспокойное поведение животных — к ненастью. Перелетные птицы отправляются на юг — зима будет холодной.