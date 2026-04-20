Актер Патрик Малдун, сыгравший в «Звездном десанте», умер в возрасте 57 лет

Голливуд понес еще одну невосполнимую потерю: 19 апреля в возрасте 57 лет скончался актер Патрик Малдун, известный миллионам зрителей по ролям в культовом фильме «Звездный десант», а также в популярных телесериалах «Дни нашей жизни» и «Мелроуз Плейс», сообщает Deadline.

Причиной смерти, как сообщили близкие актера, стал сердечный приступ. Родные и друзья Малдуна потрясены его ранней утратой, ведь еще недавно Патрик был полон сил и строил творческие планы.

В кругу семьи и близких друзей актера ласково называли Бобо. Все, кто знал Патрика лично, вспоминают его как невероятно щедрого, обаятельного человека с искрометным чувством юмора. Он обожал животных и людей, умел дарить окружающим тепло и незабываемые, крепкие объятия, которые запомнились каждому, кому посчастливилось быть рядом с ним.

Его коллеги по съемочной площадке уже начали публиковать трогательные посты в социальных сетях, выражая соболезнования и делясь теплыми воспоминаниями.

Патрик Малдун родился 27 сентября 1968 года в Лос-Анджелесе, и его актерская карьера началась довольно рано. В 1991 году он получил постоянную роль в популярном молодежном сериале «Спасенные звонком», а затем к нему пришла настоящая слава благодаря образу Остина Рида в легендарной мыльной опере «Дни нашей жизни».

Позже он присоединился к культовому сериалу «Мелроуз Плейс», где сыграл Ричарда Харта, а для поклонников научной фантастики он навсегда останется Зандером Баркалоу из фильма Пола Верховена «Звездный десант».

Фильмография актера также включает такие картины, как «Смертельное преследование», «Бойфренд на Рождество», «Робопес», «Лохматый патруль», «Сокровища Тома Сойера» и «Афера по-голливудски».

