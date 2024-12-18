Актер Петров скоро станет отцом

В социальных сетях пара опубликовала трогательную фотографию, на которой Александр обнимает Викторию, положив руки на ее округлившийся живот.

Под снимком счастливые родители подписали: «Ждем тебя».

Осенью 2023 года Петров и Антонова, с которой он на тот момент познакомился несколько недель назад, поженились. Это стремительное развитие отношений удивило общественность, которая считала, что артист имеет роман с Стасей Милославской.

По словам Петрова, он влюбился в Викторию с первого взгляда и сразу понял, что она — та самая, кто сделает его по-настоящему счастливым. Актер не раз подчеркивал, что семья стала для него главным приоритетом.

Петрову 35 лет. Он стал двукратным лауреатом премии «Золотой орел»: за «Лучшую мужскую роль в кино» («Текст», 2020) и «Лучшую мужскую роль на телевидении» («Sпарта», 2019).

Ранее пртист балета украинского происхождения Сергей Полунин сообщил, что покидает Россию.