Один из самых ярких артистов балета России собирается эмигрировать за рубеж. По словам Сергея Полунина, он еще не определился с новым местом жительства.

«Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время — и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил…», — написал артист.

Полунин также поблагодарил зрителей за поддержку и организаторов выступлений, которые помогали создавать запоминающиеся шоу на больших и малых сценах.

Отметим, что Сергей Полунин родился на Украине, где прошло обучение в Киевском хореографическом училище и были сделаны первые шаги в карьеру. Танцор являлся самым молодым премьером знаменитого лондонского театра, выступал в европейских странах. В Россию переехал в 2012 году, где осел и успешно стал гастролировать по всей стране.

Профессиональный рост позволил Полунину организовывать собственные шоу через открытую компанию Polunin Ink. С 2020 года звезда занимает пост директора государственного театра оперы и балета в Севастополе. В 2024 году Полунин был одним из доверенных лиц Владимира Путина на выборах, активно поддерживал патриотичные настроения. Однако и связь с родиной Полунин не забывает: до сих пор на его руке набит украинский трезубец. При этом на груди у танцора красуется портрет российского президента.

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