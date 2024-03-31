Актер Петров уже в течение полугода не может продать свои апартаменты за 54 млн рублей

Актер Александр Петров уже в течение шести месяцев не может продать апартаменты, где жил со своей бывшей возлюбленной Стасей Милославской. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что стоимость квартиры ниже рыночной, однако покупатели так и не нашлись.

Отмечается, что актер приобрел эти апартаменты три года назад. Площадь квартиры составляет 131,6 кв. м с террасой в ЖК бизнес-класса Loftec. Он продает жилье со всей мебелью и техникой.

Добавляется, что изначально стоимость апартаментов оценивалась в 60,6 млн рублей, позже она была снижена до 57 млн рублей. На данный момент имеется возможность приобрести квартиру с 5%-й скидкой, за 54 млн рублей, что для данного ЖК дешево, поскольку схожие по площади апартаменты там стоят в районе 63 млн рублей.

Поясняется, что интересующихся людей отталкивает странная планировка — низкие потолки в спальне (всего 1,9 м) и на кухне (около двух метров), а также отсутствие возможности прописаться там.