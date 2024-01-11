Актер Певцов считает, что после смерти Юрия Соломина Малый театр осиротел

По словам актера Дмитрия Певцова, народный артист СССР Юрий Соломин был символом настоящего мужчины, офицера и блистательного актера. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что подобных Соломину личностей уже практически не осталось.

Актер также выразил свои соболезнования родным и близким Юрия Мефодьевича.

Напомним, что народный артист Советского Союза, худрук Малого театра Юрий Соломин скончался сегодня во сне на 89-м году жизни.