В Коломне пройдет лекция-концерт о жизни и творчестве русского композитора-новатора Скрябина

В среду, 18 ноября, в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» состоится лекция-концерт «Иду сказать людям, что они сильны и могучи», посвященный 155-летию со дня рождения выдающегося русского композитора, пианиста и философа Александра Николаевича Скрябина. Мероприятие пройдет в рамках совместного с филологическим факультетом Государственного социально-гуманитарного университета проекта «Музыкально-литературные встречи», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Автор проекта доктор культурологии, профессор кафедры музыки и изобразительного искусства Государственного социально-гуманитарного университета Елена Щербакова в рамках программы расскажет о жизненном и творческом пути Александра Скрябина, его философских исканиях и уникальном музыкальном языке.

Программа лекции дополнена музыкальным сопровождением с участием лауреатов международных и всероссийских конкурсов Алены Латышевой, Ильи Гладилина и Кристины Ещенко.

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