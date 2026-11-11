Мелатонин через кожу: где патчи для сна могут помочь, а где — нет

Пластыри для сна рекламируют как расслабление без таблеток с эффектом на всю ночь. Что скрывается за словом «трансдермальный», какие есть исследования и почему патч с мелатонином пока не стал универсальным средством, Здоровью Mail рассказала врач-невролог-сомнолог Светлана Заболотная.

Патчи для сна — пластыри, через которые действующие вещества поступают сквозь кожу. После наклеивания активные компоненты высвобождаются постепенно, помогая расслабиться и улучшить отдых. Производители подают их как удобную альтернативу таблеткам: глотать капсулы не нужно, а эффект держится всю ночь. Здоровью Mail выяснило, что об этом говорят исследования.

В изученных вариантах обычно используется мелатонин — гормон, участвующий в регуляции суточных ритмов. Предполагается, что он медленно поступает в кровь. Однако надпись «трансдермальный» на упаковке сама по себе не доказывает эффективность продукта.

По информации издания, научные основания у технологии есть. В небольшом эксперименте с восемью здоровыми добровольцами пластырь с мелатонином сокращал время засыпания при дневном сне. Это позволяет предполагать пользу для тех, кто спит днем, но не доказывает ее для всех работников ночных смен.

По данным издания, в исследовании 2026 года с 57 пациентами патчи улучшили субъективную оценку сна перед урологической операцией. Однако больничный результат нельзя автоматически переносить на хроническую бессонницу или на любой пластырь из магазина.

«Мелатонин может помогать при смене часовых поясов и некоторых нарушениях времени засыпания. Но данные о препаратах для приема внутрь не подтверждают действие конкретного патча: важны состав, всасывание и время применения», — пояснила специалист.

Среди побочных эффектов мелатонина — сонливость, головная боль и головокружение; возможны взаимодействия с лекарствами.

«В целом патчи потенциально могут помочь некоторым людям, но пока не стали доказанным универсальным решением. При хронической бессоннице первым выбором остается когнитивно-поведенческая терапия», — отметила эксперт.

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