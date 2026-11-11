В Звенигородском манеже пройдет концерт «Геометрия джаза»
Концерт «Геометрия джаза» пройдет в Звенигородском манеже
Фото: [Звенигородский музей-заповедник]
В субботу, 14 ноября, в Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского округа в пространстве манежа пройдет концерт «Геометрия джаза», зрителей ждет уникальная программа, объединяющая музыкальное и изобразительное искусство первой трети XX века. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В основу войдет произведения, созданные в 1920–1930-е годы — в период расцвета авангарда, когда художники-новаторы навсегда меняли язык мирового искусства. Посетители услышат классические джазовые стандарты: от баллад и популярных мелодий эпохи до свинговых композиций и французский гитарный джаз (джаз-мануш) 1930-х годов. Их ждет виртуозное исполнение джазового трио: Сергея Осокина, Георгия Яшагашвили и Екатерины Перелыгиной. Узнать другие подробности можно на сайте.
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* Возрастное ограничение 6+