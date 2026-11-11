В Ивантеевке на 62% завершили капремонт дошкольного корпуса «Ручеек» гимназии № 3

В Ивантеевке Пушкинского округа на улице Богданова продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» гимназии № 3, строительная готовность объекта достигла 62%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья», их планируют завершить в 2027 году. Специалисты ведут работы по устройству кровли и фасада, общестроительные и отделочные работы, монтаж инженерных систем.

В рамках ремонта в здании проведут обновление кровли, фасада и входных групп, замену инженерных сетей и сантехники, окон и дверей, внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Для дошкольного отделения закупят новую мебель и учебное оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.