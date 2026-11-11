Вплоть до летального исхода: кому нельзя пить кофе с молоком

Привычка добавлять молоко в утренний кофе может обернуться не только дискомфортом в желудке, но и серьезной аллергической реакцией. В редких случаях у человека с выраженной аллергией на белки коровьего молока развивается анафилактический шок, который без экстренной медицинской помощи способен привести к смерти. Кому стоит отказаться от такого напитка и в каких случаях лучше выбрать черный кофе, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач общей практики Елена Костькина.

«Самая серьезная опасность связана именно с аллергией на белки молока. У чувствительного человека даже небольшое количество продукта может вызвать крапивницу, отек губ и языка, затруднение дыхания, резкое падение давления. В тяжелом случае развивается анафилаксия. Это не обычная непереносимость молока, а потенциально угрожающее жизни состояние, при котором нужно немедленно вызывать скорую помощь», — объяснила специалист.

По словам врача, людям с подтвержденной аллергией на коровье молоко нельзя добавлять его в кофе даже в небольшом количестве. При этом растительные напитки тоже не всегда подходят: в их составе могут быть компоненты, вызывающие индивидуальную реакцию.

Есть и другие ситуации, когда от кофе с молоком лучше отказаться или хотя бы ограничить его употребление. Например, при непереносимости лактозы молочный напиток может вызывать вздутие живота, урчание, спазмы и диарею. Выраженность симптомов зависит от количества лактозы и индивидуальной переносимости. В таком случае можно попробовать безлактозное молоко, если нет аллергии на молочные белки.

«При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни кофе у некоторых людей усиливает изжогу и заброс содержимого желудка в пищевод. Добавление молока не гарантирует, что неприятные симптомы исчезнут. Если после такого напитка появляется жжение за грудиной, отрыжка или кислый привкус во рту, стоит уменьшить порцию или временно исключить кофе и посмотреть на реакцию организма», — посоветовала Костькина.

По ее словам, осторожнее с напитком стоит быть и людям, которым врач рекомендовал ограничить кофеин из-за нарушений сердечного ритма, плохо контролируемого давления или выраженной тревожности. Молоко не нейтрализует действие кофеина, поэтому важны крепость, объем и время употребления.