В Подмосковье ко Всемирному дню науки провели методический семинар

В детском технопарке «Кванториум» в Балашихе прошел методический семинар «Наука как драйвер развития образовательной организации», приуроченный ко Всемирному дню науки за мир и развитие. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Участниками мероприятия стали 60 человек — представители органов управления образованием, руководители центров «IT-куб», детских и школьных технопарков «Кванториум» и «Изобретариум». Оно было направлено на обсуждение управленческих моделей, векторов развития и лучших практик интеграции науки в образовательный процесс. В частности, участники обсудили здоровьесбережение через ортобиотику, подготовку к Олимпиаде по 3D-моделированию и проектированию в области, экосистемный подход к управлению, научно-популярный туризм и многое другое.

Для них также провели экскурсию по детскому технопарку «Кванториум». В формате «открытого микрофона» они обменялись мнениями и обсудили планы на будущее сотрудничество.

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