Проект цифрового реестра гидротехнических сооружений разработали в Подмосковье

В Подмосковье создается единый цифровой реестр всех гидротехнических сооружений. Министерство экологии и природопользования Московской области разработало проект «Цифровой учет и мониторинг гидротехнических сооружений».

«Главная задача – непрерывно отслеживать состояние гидротехнических сооружений с тем, чтобы вовремя выявлять нештатные ситуации и исправлять их, минимизируя возможный ущерб от подтоплений», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Он напомнил, что в регионе насчитывается почти 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. У многих нет собственников. В связи с этим критически важно собрать полную информацию о состоянии этих объектов.

В рамках создания реестра специалисты министерства выезжают на проблемные участки и разрабатывают единую методику обследования сооружений.

Развитие цифровых проектов — важное направление нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы по восстановлению лесов и поддержанию порядка на территориях.