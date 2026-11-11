В Одинцове обновили поликлиническое отделение на улице Маковского

В Одинцове завершился ремонт поликлинического отделения № 4 поликлиники № 1 Одинцовской областной больницы. где получают медицинскую помощь почти 25,5 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Чтобы сохранить доступность медицинской помощи на время ремонта, работы разделили на два этапа. Сначала привели в порядок второй этаж — первый в это время продолжал принимать пациентов в обычном режиме», - сказал главный врач Одинцовской больницы Иван Каприн.

По его словам, после этого медицинских сотрудников временно перевели в отремонтированные помещения второго этажа, а работы продолжились на первом. В обновленном отделении принимают 12 врачей-терапевтов, хирург, уролог и оториноларинголог. Там оборудованы кабинет забора крови, прививочный и рентгенологический кабинеты, а также кабинет физиотерапии. Вскоре там будет работать кабинет ультразвуковой диагностики.

Записаться на прием можно, в том числе, через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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