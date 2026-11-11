Даже пасмурный день может быть полезен мозгу: ученые нашли связь света с риском деменции

Люди, которые чаще находились при ярком дневном свете, реже сталкивались с деменцией, пишет The Independent со ссылкой на исследование в журнале General Psychiatry. Ученые изучили данные около 90 тыс. жителей Великобритании и обнаружили, что большее количество дневного света было связано со снижением риска деменции примерно на 16%.

Участники в течение недели носили специальные устройства на запястье, которые измеряли уровень света. Затем исследователи следили за их здоровьем в среднем около восьми лет. За это время деменцию выявили у 741 человека.

Особенно заметной оказалась связь у людей, которые получали меньше 0,7 часа яркого дневного света в день. Недостаток света оказался связан с риском деменции сильнее, чем несколько известных факторов, включая ожирение и употребление алкоголя.

Ученые предполагают, что дневной свет помогает организму правильно настраивать режим сна и бодрствования. Нарушения сна ранее уже связывали с ухудшением здоровья мозга.

Также большее количество света было связано с меньшим сокращением объема мозга с возрастом.

При этом исследование не доказывает, что именно солнечный свет защищает от деменции. Авторы говорят только о связи и считают, что выводы нужно проверить в дальнейших исследованиях.