В ступинской галерее «Ника» пройдет авторская выставка живописи «Если наступит завтра»

Во вторник, 17 ноября, галерея «Ника» Ступинского историко-краеведческого музея приглашает на выставку «Если наступит завтра», авторская экспозиция члена Международной Ассоциации восточной живописи и каллиграфии и Творческого союза художников России Яны Передерниной посвящена традиционной китайской живописи. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В центре внимания — два основных стилистических направления в традиционной китайской живописи: детализированный гунби и свободный се-и. В современной практике оба направления могут взаимодополнять друг друга. Художница работает по строгим канонам Востока, используя рисовую бумагу и натуральные пигменты. Основные темы ее работ — цветы, птицы, животные и пейзажи.

Программа выставки дополнена лекцией об истории и секретах направлений гунби и се-и и мастер-классом по китайской живописи.

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