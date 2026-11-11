В Подмосковье на 65% завершили капремонт Луховицкой средней школы № 9

В Луховицах продолжается капитальный ремонт средней школы № 9, расположенной в Учебном переулке, строительная готовность объекта составляет 65%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2027 года. На объекте задействованы 25 рабочих и одна единица техники, они монтируют кронштейны, утеплитель, направляющие и фасадные панели, выполняют устройство цоколя и отмостки, ведут работы по устройству полов в подвальном помещении.

Площадь здания составляет почти 2,7 тыс. кв. м. В школе обновят учебные кабинеты и рекреации, модернизируют инженерные системы и приведут в порядок пришкольную территорию и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.