Актриса Анна Старшенбаум отказалась от съемок в российских проектах

Российская актриса Анна Старшенбаум окончательно расставила все точки над i в ее отношениях с российской киноиндустрией: она заявила, что больше не планирует участвовать в съемках на территории России и не собирается возвращаться в индустрию, сообщает Super.ru.

Как отметила 36-летняя актриса, ей комфортнее жить на острове Самуй в Таиланде, где, судя по всему, она чувствует себя гораздо комфортнее, чем на родине.

Главной причиной такого решения Анна назвала «культурный код», который, по ее мнению, перестал совпадать с ее внутренними убеждениями и ценностями. Более того, актриса призналась, что не может рекомендовать своим близким и знакомым ни один российский фильм или сериал.

Ее позиция, как подчеркивает сама Старшенбаум, сформировалась давно и является окончательной, так что надеяться на ее возвращение в российские проекты не стоит.

Что касается будущего, то Анна рассматривает возможность работы за рубежом, однако признает, что языковой барьер является серьезным препятствием на этом пути. Тем не менее, она надеется в перспективе преодолеть эти трудности и попробовать себя в международных проектах, а если реализовать себя в кино за границей не получится, она готова сменить профессию.

